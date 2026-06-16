В Роскачестве дали советы, как правильно подстроить рацион под жару Роскачество: в жару рекомендуется употреблять больше растительных продуктов

В жаркую погоду рекомендуется употреблять больше растительной пищи, в том числе овощей, зелени, ягод и фруктов, пишет LIFE.ru со ссылкой на Роскачество. Там напомнили, что такие продукты содержат калий и магний, поддерживающие сердце и уменьшающие потерю электролитов с потом. Кроме того, клетчатка способствует очищению кишечника — это особенно важно в период высоких температур.

В знойные дни лучше отказаться от жирных блюд, фастфуда и соли — в противном случае можно столкнуться со скачками давления и ощущением тяжести, предупредили эксперты. Доля свежих сезонных овощей и фруктов в каждом приеме пищи следует увеличить как минимум до 50%.

В Роскачестве также призвали употреблять чистую воду дробно, доводя суточный объем до двух литров (при отсутствии противопоказаний). Газировку и алкоголь лучше исключить, а кофе и крепкий чай заменить травяными напитками или морсами без добавления сахара.

Ранее в Министерстве здравоохранения Кузбасса сообщили, что употребление энергетиков в жару создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Последствиями употребления таких напитков могут стать тахикардия, скачки артериального давления, обезвоживание, чувство разбитости.