Россиянам объяснили, почему не стоит пить энергетики в жару

Употребление энергетиков в жару создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения Кузбасса. Последствиями употребления таких напитков могут стать тахикардия, скачки артериального давления, обезвоживание, чувство разбитости.
Специалисты отметили, что кофеин и таурин в энергетиках сужают сосуды и увеличивают частоту сердечных сокращений. В жару организм теряет жидкость и пытается поддерживать нормальную температуру тела.
Вместо энергетических напитков лучше отдать предпочтение обычной воде. Также для утоления жажды подойдут морсы и зеленый чай.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что при жаркой погоде следует запивать каждый глоток алкоголя одним стаканом воды. По ее словам, во время зноя лучше полностью отказаться от спиртных напитков.