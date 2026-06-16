Россиянам объяснили, почему не стоит пить энергетики в жару

Россиянам объяснили, почему не стоит пить энергетики в жару Минздрав: энергетики в жару создают нагрузку на сердце

Употребление энергетиков в жару создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения Кузбасса. Последствиями употребления таких напитков могут стать тахикардия, скачки артериального давления, обезвоживание, чувство разбитости.

Специалисты отметили, что кофеин и таурин в энергетиках сужают сосуды и увеличивают частоту сердечных сокращений. В жару организм теряет жидкость и пытается поддерживать нормальную температуру тела.

Вместо энергетических напитков лучше отдать предпочтение обычной воде. Также для утоления жажды подойдут морсы и зеленый чай.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что при жаркой погоде следует запивать каждый глоток алкоголя одним стаканом воды. По ее словам, во время зноя лучше полностью отказаться от спиртных напитков.