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16 июня 2026 в 11:57

Россиянам объяснили, почему не стоит пить энергетики в жару

Минздрав: энергетики в жару создают нагрузку на сердце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление энергетиков в жару создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения Кузбасса. Последствиями употребления таких напитков могут стать тахикардия, скачки артериального давления, обезвоживание, чувство разбитости.

Специалисты отметили, что кофеин и таурин в энергетиках сужают сосуды и увеличивают частоту сердечных сокращений. В жару организм теряет жидкость и пытается поддерживать нормальную температуру тела.

Вместо энергетических напитков лучше отдать предпочтение обычной воде. Также для утоления жажды подойдут морсы и зеленый чай.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что при жаркой погоде следует запивать каждый глоток алкоголя одним стаканом воды. По ее словам, во время зноя лучше полностью отказаться от спиртных напитков.

Здоровье
энергетики
сердце
Минздрав
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