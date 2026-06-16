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16 июня 2026 в 13:46

Британского наемника заочно отправили за решетку в ДНР

Суд ДНР заочно приговорил британца Вулфорда к 14 годам колонии за наемничество

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил гражданина Великобритании Оливера Джеймса Вулфорда к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 26-летний иностранец признан виновным в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.

Следствие установило, что Вулфорд прибыл на территорию Украины в январе 2023 года и вступил в медицинские подразделения ВСУ. Впоследствии он прошел боевую подготовку и принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил ДНР вплоть до февраля 2025 года. За свою деятельность наемник получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,3 млн рублей.

Действия британца квалифицированы по части 3 статьи 359 УК РФ. Приговор был вынесен в отсутствие подсудимого, так как в настоящее время он объявлен в международный розыск.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко обращал внимание, что солдаты стран НАТО могут действовать под видом иностранных наемников на Украине. Так он прокомментировал поручение президента страны Владимира Зеленского поспособствовать привлечению большего числа таких бойцов в ряды ВСУ.

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