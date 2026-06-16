Кабачки: польза для фигуры и здоровья! 3 лучших рецепта — от оладий до икры

Кабачки: польза для фигуры и здоровья! 3 лучших рецепта — от оладий до икры

Кабачки — это настоящая летняя находка. Они почти не имеют калорий, зато богаты витаминами C, A, K и группы B, калием, магнием и клетчаткой. Благодаря этому кабачки отлично поддерживают иммунитет, помогают работе сердца и сосудов, улучшают пищеварение, выводят лишнюю жидкость и способствуют похудению. Они нежные, легко усваиваются и подходят тем, кто следит за фигурой. Из кабачков можно приготовить и горячие, и холодные блюда, которые никогда не надоедают. Сегодня делимся тремя любимыми рецептами — они простые, проверенные и всегда получаются.

Чем полезны кабачки

У кабачков есть огромный плюс — у них нейтральный вкус. Они впитывают ароматы того, с чем их готовят. С чесноком и укропом — одно, с мясом — другое, с сыром — третье. И надоедают они не скоро, потому что рецептов — десятки.

Кабачки — чемпионы по содержанию калия и магния, при этом почти не содержат калорий. Идеальный продукт для тех, кто следит за фигурой.

Калий и магний нормализуют давление, укрепляют сердечную мышцу, выводят лишнюю жидкость и снимают отеки.

В 100 г кабачков всего 20–25 ккал. При этом они дают объем и чувство сытости благодаря клетчатке.

Клетчатка мягко очищает кишечник, не раздражая его. Кабачки разрешены даже при гастрите и язве (в тушеном или запеченном виде).

Витамины А, С и Е поддерживают упругость и замедляют старение. Кабачковые маски увлажняют и осветляют кожу.

Лютеин и зеаксантин защищают сетчатку глаз от возрастных изменений.

Противопоказаний почти нет. Не рекомендуются только в сыром виде при обострении гастрита и язвы. Все остальное — можно.

Чем полезны кабачки Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что приготовить из кабачков: 3 рецепта

Кабачки хороши и свежими, и в заготовках. Вот три проверенных рецепта — на каждый день и на зиму.

Рецепт № 1. Нежные кабачковые оладьи с чесноком и зеленью

Два молодых кабачка трем на крупной терке (кожуру не счищаем). Солим (1 ч. ложка), ждем 10–15 минут, отжимаем. Добавляем яйцо, 3-4 ложки муки, 2 зубчика чеснока (мелко нарежьте его), пучок зелени, перец. Перемешиваем. Жарим на разогретой предварительно сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны.

Оладьи выходят удивительно нежными внутри, с хрустящей корочкой и насыщенным чесночным ароматом. Подавайте их горячими со сметаной или натуральным йогуртом. Это отличный вариант для легкого завтрака или ужина — блюдо одновременно легкое и сытное.

Совет: не переборщите с мукой, чтобы оладьи остались пышными и воздушными.

Рецепт № 2. Рагу из кабачков с овощами — универсальное блюдо на каждый день

Это легкое, яркое и ароматное овощное рагу, которое можно подавать как в горячем, так и в холодном виде — самостоятельно или в качестве гарнира.

Лук и морковь обжариваем. Добавляем мелко нарезанные кабачки (2 шт.), жарим 5–7 минут. Кладем болгарский перец (1 шт., нарезать соломкой). Помидоры (2-3 шт.) ошпариваем, снимаем шкурку, режем кубиками, отправляем в сковороду. Солим, перчим. Тушим под крышкой 10–15 минут. В конце добавляем измельченный чеснок (2 зубчика) и зелень. Выключаем, даем постоять 10 минут.

Рагу получается очень сочным и душистым.

Совет: оно прекрасно сочетается с рисом, гречкой или просто свежим хлебом. Вкусно как горячим, так и холодным.

Как готовить кабачки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Кабачковая икра на зиму — домашняя, вкуснее магазинной

Классическая заготовка, которая поможет сохранить летний урожай надолго.

Кабачки (3 кг) режем кубиками. Лук (1 кг) и морковь (1 кг) — тоже рубим мелко. На масле (150 мл) обжариваем лук, потом морковь (5–7 минут). Добавляем кабачки, томатную пасту (150 г), сахар (100 г), соль (2 ст. ложки), перец. Тушим 40–50 минут. В конце пробиваем блендером в пюре, вливаем уксус (2 ст. ложки), греем 5 минут. Раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем.

Икра выходит насыщенной, ароматной и заметно вкуснее покупной.

Совет: для пикантности добавьте чеснок и корень петрушки. Храните в прохладном темном месте.

Бонус: какие кабачки выбрать?

Выбирайте молодые кабачки длиной 15–20 см с тонкой кожицей и мелкими семенами. Их можно не чистить. Старые кабачки с толстой кожурой и крупными семенами лучше очистить и удалить семена.

Свежие кабачки хранятся в холодильнике до двух недель. Для долгого хранения их замораживают, нарезав кубиками или кружочками.

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