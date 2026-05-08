День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 07:30

Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение

Врач Павлова: шпинат и кукуруза помогут избежать потери зрения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Шпинат и кукуруза помогут избежать потери зрения, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, защита зрительной системы зависит от питания. Она отметила, что главными защитниками сетчатки выступают лютеин и зеаксантин.

Многие уверены: чтобы глаза были здоровы, нужно есть чернику и морковь. Это правда, но далеко не вся. Современные исследования показывают, что защита зрения зависит не от одного волшебного продукта, а от системы питания. Самые важные вещества для сетчатки — лютеин и зеаксантин. Они накапливаются в макулярной области глаза, защищая ее от повреждающего действия синего света и окислительного стресса. Их дефицит напрямую связан с риском возрастной макулярной дегенерации — одной из главных причин необратимой потери зрения после 50 лет. Рекордсмены по содержанию этих каротиноидов — шпинат, капуста кейл, брокколи, кукуруза и яичные желтки, — пояснила Павлова.

Он отметила, что не менее полезна для глаз жирная рыба: лосось, скумбрия и сардины. По ее словам, антиоксидантную защиту хрусталика обеспечивают витамины С и Е, содержащиеся в цитрусовых, болгарском перце, миндале и авокадо.

Важно: лютеин усваивается только с жирами, поэтому зелень лучше есть с маслом или авокадо. Не менее полезна для зрения жирная рыба — лосось, скумбрия, сардины. Они снабжают организм докозагексаеновой кислотой, которая входит в состав клеточных мембран сетчатки и поддерживает функцию слезных желез. Достаточное потребление омега-3 замедляет прогрессирование макулярной дегенерации и облегчает симптомы сухого глаза. Антиоксидантная защита хрусталика обеспечивается витаминами С и Е. Первый содержится в цитрусовых, киви, болгарском перце, брокколи. Витамин Е — в миндале, семенах подсолнечника, авокадо и оливковом масле, — резюмировала Павлова.

Ранее офтальмолог Анна Черных заявила, что остеохондроз и повышенное давление могут стать причинами падения остроты зрения. По ее словам, хронические заболевания нарушают кровоснабжение тканей глаз.

Здоровье
врачи
советы
еда
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж
Путин посмертно наградил чиновника, погибшего при спасении детей от ВСУ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.