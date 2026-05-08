Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение

Шпинат и кукуруза помогут избежать потери зрения, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, защита зрительной системы зависит от питания. Она отметила, что главными защитниками сетчатки выступают лютеин и зеаксантин.

Многие уверены: чтобы глаза были здоровы, нужно есть чернику и морковь. Это правда, но далеко не вся. Современные исследования показывают, что защита зрения зависит не от одного волшебного продукта, а от системы питания. Самые важные вещества для сетчатки — лютеин и зеаксантин. Они накапливаются в макулярной области глаза, защищая ее от повреждающего действия синего света и окислительного стресса. Их дефицит напрямую связан с риском возрастной макулярной дегенерации — одной из главных причин необратимой потери зрения после 50 лет. Рекордсмены по содержанию этих каротиноидов — шпинат, капуста кейл, брокколи, кукуруза и яичные желтки, — пояснила Павлова.

Важно: лютеин усваивается только с жирами, поэтому зелень лучше есть с маслом или авокадо. Не менее полезна для зрения жирная рыба — лосось, скумбрия, сардины. Они снабжают организм докозагексаеновой кислотой, которая входит в состав клеточных мембран сетчатки и поддерживает функцию слезных желез. Достаточное потребление омега-3 замедляет прогрессирование макулярной дегенерации и облегчает симптомы сухого глаза. Антиоксидантная защита хрусталика обеспечивается витаминами С и Е. Первый содержится в цитрусовых, киви, болгарском перце, брокколи. Витамин Е — в миндале, семенах подсолнечника, авокадо и оливковом масле, — резюмировала Павлова.

Ранее офтальмолог Анна Черных заявила, что остеохондроз и повышенное давление могут стать причинами падения остроты зрения. По ее словам, хронические заболевания нарушают кровоснабжение тканей глаз.