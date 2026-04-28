28 апреля 2026 в 00:20

Названы причины ухудшения зрения, не связанные с «глазными» болезнями

Врач Черных: зрение может падать из-за остеохондроза и повышенного давления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Остеохондроз и повышенное давление могут стать причинами падения остроты зрения, заявила NEWS.ru врач-офтальмолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Анна Черных. По ее словам, хронические заболевания могут нарушать кровоснабжение тканей глаз.

Ухудшение зрения может быть обусловлено не только патологическими процессами в глазах, но и рядом других заболеваний. Одной из самых распространенных причин является диабет. При этом заболевании нарушается микроциркуляция крови, что может приводить к повреждению сетчатки, вызывая диабетическую ретинопатию. Причинами ухудшения зрения могут стать болезни щитовидной железы, остеохондроз шейного отдела позвоночника и артериальная гипертензия, поскольку повышенное давление в сосудах приводит к нарушению кровообращения в глазах, — сказала Черных.

По ее словам, витамины группы B, A и C играют важную роль в поддержании остроты зрения. Врач отметила, что дефицит этих веществ может привести к сухости и усталости глаз.

Ранее онколог Алсу Мухаметдинова заявила, что дети могут наследовать от родителей генетические мутации, повышающие риск онкологических заболеваний. По ее словам, чаще всего передаются рак груди, желудка, кишечника и эндометрия.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение на экраны, болезнь сына, Пугачева: как живет Татьяна Абрамова
«Демонизация:» в США объяснили, почему Трампа хотят убить столько людей
Врач назвал тревожные признаки тромбоза глубоких вен
Более 25 тыс. жителей Вологодской области остались «при свечах»
Скончался связанный с африканским направлением российский дипломат
Кто-то убивает крупнейших ученых США — 8 человек за 12 лет: Трамп в панике
Два крупных аэропорта на юге России закрылись для самолетов
Снежный апокалипсис в Москве: сколько пострадавших, когда вернется тепло
Названы причины ухудшения зрения, не связанные с «глазными» болезнями
Генпрокурор США озвучил наказание для стрелявшего на ужине с Трампом
Украинский министр вызвал на ковер израильского посла
От язвы до непобедимых бактерий: чем опасно самолечение. Ликбез от врача
Отмажут за $40 000: ТЦК превратились в реальные ОПГ — кто с ними в доле
Люди погибли при столкновении двух поездов в Индонезии
«Платите, Европа»: Зеленский шокировал западные страны новой выходкой
Силы ПВО сбили «птичек» ВСУ над тремя регионами и одной акваторией России
Когда придут пенсии в мае, кто получит в два раза больше — полный разбор
Суд в Краснодаре «распорядился» 18 млрд рублей бывшего депутата
«От Человека-паука до Мстителей»: умер автор супергеройских комиксов
Дрон ВСУ убил передвигавшегося на самокате жителя Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

