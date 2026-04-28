Названы причины ухудшения зрения, не связанные с «глазными» болезнями

Остеохондроз и повышенное давление могут стать причинами падения остроты зрения, заявила NEWS.ru врач-офтальмолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Анна Черных. По ее словам, хронические заболевания могут нарушать кровоснабжение тканей глаз.

Ухудшение зрения может быть обусловлено не только патологическими процессами в глазах, но и рядом других заболеваний. Одной из самых распространенных причин является диабет. При этом заболевании нарушается микроциркуляция крови, что может приводить к повреждению сетчатки, вызывая диабетическую ретинопатию. Причинами ухудшения зрения могут стать болезни щитовидной железы, остеохондроз шейного отдела позвоночника и артериальная гипертензия, поскольку повышенное давление в сосудах приводит к нарушению кровообращения в глазах, — сказала Черных.

По ее словам, витамины группы B, A и C играют важную роль в поддержании остроты зрения. Врач отметила, что дефицит этих веществ может привести к сухости и усталости глаз.

