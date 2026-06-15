Режу кабачки полосками и панирую в сухарях: летние рулетики с чесночным соусом, которые хочется готовить снова и снова

Режу кабачки полосками и панирую в сухарях: летние рулетики с чесночным соусом, которые хочется готовить снова и снова

Когда кабачки появляются на каждом шагу, хочется готовить из них что-то новое и действительно вкусное. Эти рулетики получаются легкими, сочными и очень аппетитными. Внутри — нежная ветчина из индейки и расплавленный сыр, а сверху их дополняет простой чесночный соус на основе йогурта.

Такую закуску можно подать на ужин, взять на пикник или поставить на праздничный стол. Готовится быстро, а выглядит эффектно и по-летнему ярко.

Для приготовления вам понадобится: цукини — 2 шт., оливковое масло — 3 ст. л., панировочные сухари или измельченные отруби — 3 ст. л., ветчина из индейки — 4 ломтика, твердый сыр — 4 ломтика, соль — по вкусу.

Для соуса: греческий йогурт — 150 г, чеснок — 2 зубчика, укроп — 10 г, лимонный сок — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Цукини нарежьте длинными тонкими полосками. Слегка посолите, сбрызните оливковым маслом и посыпьте панировочными сухарями или отрубями.

Разложите полоски на противне и запекайте при 200 градусах около 10 минут, чтобы они стали мягкими и легко сворачивались.

На каждую полоску выложите кусочек ветчины и сыра. Сверните плотными рулетиками и верните в духовку еще на 8–10 минут, пока сыр внутри не расплавится.

Для соуса смешайте йогурт, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, лимонный сок и щепотку соли.

Готовые рулетики подавайте теплыми вместе с чесночным соусом. По желанию можно дополнить блюдо свежими овощами и зеленью.