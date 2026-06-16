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16 июня 2026 в 13:48

Сенатор объяснил, как мошенники создают дипфейки

Сенатор Шейкин: мошенники создают дипфейки с помощью записи разговора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники могут создавать дипфейки с помощью записи разговора, рассказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Он отметил, что большинство систем сейчас не дают доступ к сервису по распознаванию голоса.

Для таких действий используются дополнительные проверки: коды, уведомления о подтверждении операции, авторизация в приложении, проверка устройства и другие защитные механизмы. Но это не значит, что мошенники никак не смогут воспользоваться записью голоса. Реальный риск в другом: мошенники могут применить ее в рамках социальной инженерии, — рассказал Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что если во время звонка просят повторить нетипичную фразу или совершить сомнительное действие, разговор нужно прекратить. По его словам, финансовые потери часто происходят, когда человек, поддавшись давлению, самостоятельно выполняет действия, выгодные мошенникам.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники обещают сделать загранпаспорт в короткие сроки. По его словам, злоумышленники таким образом не только зарабатывают на обмане, но и получают личные данные граждан.

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