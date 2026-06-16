Трамп раскрыл судьбу сделки с Ираном в случае нападения Израиля на Ливан

Трамп раскрыл судьбу сделки с Ираном в случае нападения Израиля на Ливан Дональд Трамп: сделка с Ираном при нападении Израиля на Ливан может сохраниться

Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи во Франции заявил, что в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном может сохраниться. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Да, это возможно. Знаете, я считаю, что это незначительная война, а вот в Иране — крупная, — ответил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США могут заполучить ядерные материалы Ирана. По его словам, эти материалы «не очень ценные», но Вашингтон все равно хочет забрать их себе.

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщал, что спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс появятся на церемонии подписания меморандума Вашингтона и Тегерана. Она состоится в Швейцарии 19 июня.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания. По его словам, к документу будет прилагаться пояснительная записка.