Трамп объяснил свое желание заполучить ядерные материалы Ирана Трамп: США хотят заполучить ядерные материалы Ирана, хотя они не очень ценные

США могут заполучить ядерные материалы Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп на полях саммита «Группы семи» во Франции. По его словам, эти материалы «не очень ценные», но Вашингтон все равно хочет забрать их себе. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Мы собираемся пойти и достать [иранские ядерные материалы]. <…> Эти материалы не очень ценны, но, я думаю, психологически мы хотим их заполучить, — подчеркнул республиканец.

Ранее Трамп сообщил, что Иран уходит для США на второй план и теперь все внимание Вашингтона будет уделено мирному разрешению конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы ситуация наконец разрешилась.

До этого страны Евросоюза выразили серьезную обеспокоенность тем, что Трамп может инициировать переговоры с Россией, не привлекая европейских партнеров. Поводом для тревоги стали недавние контакты американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.