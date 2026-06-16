Европейцы заподозрили Трампа в сепаратных переговорах с Россией Politico: Европа опасается переговоров России и США без Евросоюза

Страны Европейского союза выражают серьезную обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может инициировать переговоры с Россией, не привлекая европейских партнеров, сообщает Politico. Поводом для тревоги стали недавние контакты американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Дипломатические круги ЕС встревожены интенсификацией двусторонних контактов между Вашингтоном и Кремлем на фоне сохраняющейся неопределенности в вопросах глобальной безопасности. В качестве ключевого фактора, усиливающего подозрения, называется состоявшаяся 14 июня телефонная беседа Трампа с Путиным, длившаяся около 60 минут.

Дополнительное беспокойство европейцам внушают циркулирующие в экспертной среде сведения о готовящихся визитах в российскую столицу спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Обозреватели считают, что это может свидетельствовать о намерении Белого дома выстроить прямую коммуникацию с Москвой в обход существующих многосторонних форматов.

Ранее депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург назвал Европейский союз участником украинского конфликта, который не может выступать в роли посредника в его урегулировании.