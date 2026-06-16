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16 июня 2026 в 13:28

Суд над Нетаньяху пройдет по сокращенной программе из-за угроз безопасности

Israel Hayom: заседание по делу Нетаньяху проведут по сокращенной программе

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Очередное заседание суда по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назначенное на вторник, 16 июня, пройдет в сокращенном формате из соображений безопасности, сообщает израильская газета Israel Hayom. По информации издания, слушания завершатся в 14:45 по местному времени (совпадает с московским).

Разбирательства в отношении главы правительства начались в окружном суде Тель-Авива в декабре 2024 года. Против Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел, связанных с получением взяток и злоупотреблением полномочиями.

По «делу 4000» премьера подозревают в лоббировании интересов компании Bezeq в обмен на положительное освещение его деятельности на портале Walla. В рамках «дела 1000» речь идет о получении дорогих подарков от продюсера Арнона Мильчина на сумму около $300 тыс. (более 21,7 млн рублей). «Дело 2000» касается попыток договориться с владельцем медиагруппы «Едиот Ахронот» о выгодном освещении работы Нетаньяху. Сам политик называл все обвинения политически мотивированными и направленными на отстранение его от власти.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Нетаньяху сложной личностью и подчеркнул, что тот должен быть благодарен Штатам за достигнутые результаты. Трамп также заявил, что если бы Иран обладал ядерным оружием, Израиль не смог бы просуществовать даже двух часов.

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