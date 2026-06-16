В «Острове мечты» состоится автомобильный фестиваль

В ландшафтном парке «Острова Мечты» 20 и 21 июня состоится автомобильный фестиваль. Организаторы фестиваля «АвтоВыходные х Остров Мечты» опубликовали программу, включающую обширную выставку раритетных автомобилей, образовательные лекции, зоны для интерактивного взаимодействия, картинг, выступления живой музыки и разнообразные развлечения для посетителей всех возрастов.

В течение двух дней гости фестиваля смогут увидеть более 250 разнообразных автомобилей, включая легендарные классические модели, редкие коллекционные экземпляры, современные суперкары, спортивные болиды, внедорожники и яркие автомобили с уникальным тюнингом. Одним из центральных событий станет серия открытых дискуссий и «баттлов» об автомобилях, которые проведет автомобильный журналист и ведущий Сергей Знаемский.

В зоне катания на классических велосипедах с педальным приводом, созданных в Советском Союзе, дети смогут примерить на себя роль водителей и окунуться в атмосферу автомобильной эпохи прошлого. На протяжении всего фестиваля на летней сцене будут звучать выступления диджеев и музыкальных коллективов, создавая атмосферу масштабного городского праздника. В конце каждого дня состоится автомобильный квиз с призами, а также чествование наиболее активных участников программы.

Ранее сообщалось, что на территории культурно-развлекательного кластера «Остров Мечты» уже летом 2026 года откроют экстремальную зону «Долина исследователей» — она станет частью парка под открытым небом. Новое пространство будет поделено на разные тематические блоки: космос, горы, ледяные пещеры, реки и не только.