Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале иронично прокомментировала признание британским судом двух выходцев с Украины виновными в поджоге дома и автомобиля премьер-министра Кира Стармера. Дипломат отметила, что они совершают преступления по всему миру, о чем с гордостью отчитываются.

Она также предложила поразмышлять, кого выберут британские журналисты виновными в этом инциденте: украинцев, занимающихся поджогами и живущих на средства британских налогоплательщиков, британские спецслужбы, которые игнорируют преступления украинских «беженцев», или россиян, якобы руководивших прочими претендентами.

Правильный ответ: салат-латук — гроза британских премьеров, одолевший Лиз Трасс, — написала Захарова.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над новыми проблемами британского правительства. Он задался вопросом, связаны ли меняющиеся взгляды британцев на политику премьера с инопланетянами или внутренними проблемами.

Ранее Кир Стармер заявил, что останется на посту главы правительства королевства. Он отметил, что хочет довести работу до конца и служить своей стране.