Европейский депутат усомнился в эффективности антироссийских санкций

Депутат Европейского парламента от Словакии Эрик Калиняк призвал Европейский союз в деталях отчитаться о пользе санкций против России, пишет Lenta.ru. Политик посоветовал руководству ЕС поразмыслить об эффективности принятых в рамках 20-го пакета ограничений, касающихся нефтяной промышленности РФ.

Миллионы евро [выделяют] на санкции и помощь Украине, в то время как ЕС становится беднее. Как долго мы сможем позволить себе платить за санкции против России? Меня не интересуют заявления о том, что «санкции работают». Я хочу знать, как и какая от них польза, в цифрах, — высказался Калиняк.

Калиняк потребовал от институтов ЕС раскрыть четкие количественные показатели, по которым оценивается эффективность санкций против России. Парламентарий также поинтересовался, изучалось ли экономическое влияние санкций на отдельные государства.

Ранее Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.