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16 июня 2026 в 14:29

Лавров указал на возмутительную деталь в политике Евросоюза и Зеленского

Лавров: ЕС говорит о защите Зеленским европейских ценностей вопреки его политике

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Европа под возмутительные действия Киева по реабилитации нацизма с аплодисментами говорит, что украинский президент Владимир Зеленский якобы защищает европейские ценности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.. Он обвинил Киев в проведении открытой политики реабилитации нацистских преступников, пишет РИА Новости.

И Европа под эти его конкретные возмутительные действия, включая перезахоронения преступников — коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, под эти его действия Европа с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности, — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не зря зовется фюрером. По словам чиновницы, «Украина умирает и бьется за европейские ценности». Получается, что европейские ценности в том числе включают полное поражение в правах русских и русскоязычных людей, объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев призвал включить главу евродипломатии Каю Каллас в перечень террористов и экстремистов за идею внести участников СВО в черный список на территории европейских стран. По его словам, подобные инициативы имеют нацистский оттенок.

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