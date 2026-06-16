Деятельность пособников украинских кол-центров пресекли в Крыму В Крыму пресекли работу группы, которая помогала кол-центрам на Украине

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении восьми человек, им вменяют незаконное использование сим-боксов для мошеннических кол-центров на территории Украины, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России. По версии следствия, они действовали в 2024-2026 годах.

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Республики Крым, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ), — отметили в ведомстве.

Ранее суд в Севастополе приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии строгого режима за госизмену и незаконное хранение взрывчатки. Мужчина собирался перепрятать взрывное устройство по заданию украинского Главного управления разведки.

До этого в ФСБ предотвратили теракт, направленный против высокопоставленного сотрудника Минобороны. Задержанный мужчина 1990 года рождения планировал ликвидировать российского офицера с помощью огнестрельного оружия. За выполнение задания кураторы обещали помочь ему с получением статуса беженца на территории Евросоюза.