Организатора мастер-класса оштрафовали после травмирования детей В Приволжье оштрафовали организатора мастер-класса после падения наледи на детей

В Нижнем Новгороде оштрафовали организатора мастер-класса после падения наледи и снега на детей, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области. Женщину обязали выплатить 100 тыс. рублей. Инцидент случился в феврале 2026 года, когда женщина проводила занятие во дворе принадлежащего ей помещения.

Будучи собственником помещения, подсудимая не обеспечила очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Свою вину женщина признала в полном объеме, возместила причиненный потерпевшим вред, — отметили в пресс-службе.

Ранее в Севастополе хозяйку частного детского лагеря оштрафовали на 250 тыс. рублей. По данным прокуратуры, деятельность велась с многочисленными нарушениями санитарных, пожарных и антитеррористических норм.