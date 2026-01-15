В Севастополе оштрафовали владелицу нелегального лагеря

В Севастополе хозяйку частного детского лагеря оштрафовали на 250 тыс. рублей, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. В работе организации выявили нарушения.

В ведомстве сообщили, что деятельность велась с многочисленными нарушениями санитарных, пожарных и антитеррористических норм. Детский лагерь также не был внесен в официальный реестр организаций детского отдыха.

Работа организации была прекращена. Против владелицы возбудили дело об административном правонарушении.

