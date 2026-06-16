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16 июня 2026 в 15:19

В Одесской области разоблачили схему избиений и запугивания мужчин в ТЦК

ГБР Украины: в ТЦК Одесской области выявлена схема принуждения к мобилизации

Сотрудники ТЦК Украины Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины разоблачили в одном из районных территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Одесской области масштабную противоправную схему принуждения граждан к мобилизации, сообщили в ведомственном Telegram-канале. По данным следствия, для улучшения отчетных показателей шестеро должностных лиц ТЦК организовали механизм незаконной доставки и удержания мужчин.

К реализации схемы фигуранты привлекли троих представителей местной общественной организации, которые занимались поиском граждан и сбором информации о них. Сотрудники ГБР задокументировали многочисленные случаи жестокого обращения с потерпевшими: мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, применяли к ним физическую силу, избивали, запугивали и оказывали систематическое психологическое давление.

Ранее инструктор одного из батальонов ВСУ заявил, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и напасть на них. Он отметил риск путаницы при встрече в общественных местах, в частности в метро, и предложил изменить форму сотрудников территориального центра комплектования.

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