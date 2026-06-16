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16 июня 2026 в 15:47

В Госдуме рассказали о выгодах для бизнеса, который развивает малые города

Депутат Говырин: вложения в развитие малых городов дают бизнесу налоговые льготы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Инвестиции в развитие небольших городов позволяют малому и среднему бизнесу получить налоговые льготы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, предприниматели могут участвовать в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды с призовым фондом до 5 млрд рублей.

В вопросах содержания и обустройства малых городов на передний план выходит частный капитал. Малый и средний бизнес уже сегодня активно развивает регионы, но для более интенсивного внедрения нужны заранее закрепленные правила окупаемости проектов, доступ к софинансированию и вход в реестр. Первый инструмент — это инвестиционный налоговый вычет. Он уменьшает региональную часть налога на прибыль на значительную долю вложений в основные средства, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что концессионные соглашения и договоры о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве устанавливают долгосрочные отношения с муниципалитетом. По словам депутата, в таких случаях предприниматель строит и обслуживает объект, а взамен получает права на его эксплуатацию.

Еще один инструмент создал закон № 330-ФЗ о развитии креативных индустрий. Он ввел единый реестр субъектов, понятие креативного кластера и меры поддержки, среди которых финансовая и имущественная, — заключил Говырин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в 2027–2028 годах более 360 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса освободят от уплаты налога на добавленную стоимость. По его словам, порог выручки, при котором предприятия должны платить НДС, установят на уровне 20 млн рублей.

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