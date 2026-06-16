Москвичку госпитализировали после атаки ВСУ на российский регион Москвичка пострадала при атаке дронов ВСУ в Ярославской области

ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию Ярославской области, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, в Некоузском округе пострадала жительница Москвы.

Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района, возникший после атаки ВСУ, удалось ликвидировать. По его данным, тушению возгорания участвовали 63 человека и 21 единица техники.