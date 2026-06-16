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16 июня 2026 в 10:19

Появилась новая информация о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае

Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района, возникший после атаки ВСУ, удалось ликвидировать, сообщили оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. По данным ведомства, возгорание тушили 63 человека и 21 единица техники.

Пожар, произошедший из-за падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района, ликвидировали. В ликвидации ЧП участвовало 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России, — говорится в сообщении.

Ночью оперштаб Краснодарского края сообщал, что на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района разгорелся пожар из-за падения обломков БПЛА. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 16 июня ликвидировали и перехватили 172 беспилотника ВСУ над российскими территориями. По данным ведомства, вражеские БПЛА были сбиты над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

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