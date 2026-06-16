Диетолог назвала безопасную дозу черешни Диетолог Русакова: в день можно съедать до 300 граммов черешни

В день взрослому человеку можно съедать до 300 граммов черешни, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она отметила, что такие ягоды хорошо сказываются на здоровье.

Также ягода укрепляет иммунитет, обладает омолаживающим действием и мягким мочегонным эффектом, что особенно полезно при склонности к отекам. Биологически активные вещества в составе благотворно влияют на работу мозга и улучшают память, — рассказала Русакова.

Диетолог подчеркнула, что при проблемах с углеводным обменом количество ягод стоит сократить до 120 граммов. По ее словам, черешню лучше не есть натощак, чтобы избежать раздражения слизистых ЖКТ и изжоги.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что огурцы помогают сохранить молодость тканей. Она подчеркнула, что влага из этих овощей делает пластичными клеточные мембраны.