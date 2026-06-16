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16 июня 2026 в 14:44

Путин поручил увековечить память известной ученой

Владимир Путин подписал указ об учреждении премии имени Вербицкой

Людмила Вербицкая Людмила Вербицкая Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поручил увековечить память выдающегося лингвиста и ученого Людмилы Вербицкой, указ размещен на сайте правовых актов. Документ предусматривает учреждение международной премии имени Вербицкой. Она будет вручаться за выдающиеся достижения в области русского языка и гуманитарных наук.

Отмечая выдающийся вклад Людмилы Алексеевны Вербицкой в сохранение и развитие русского языка <...>, постановляю: одобрить инициативу ряда организаций по увековечению памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой, — говорится в документе.

До этого в Кремле прошла церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год. Мероприятие традиционно провел президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце. В рамках церемонии награды вручаются за достижения в науке и технологиях, литературе и искусстве, а также в гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР, режиссер и продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Награда присуждена ему за значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

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