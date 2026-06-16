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16 июня 2026 в 14:36

Лавров указал на опасную тенденцию у Евросоюза

Лавров: у Евросоюза есть тенденция стать военным блоком

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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У ЕС есть тенденция стать военным блоком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Турции Хаканом Фиданом. По его словам, которые приводит ТАСС, Брюссель все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Москвы.

Сейчас, когда налицо охлаждение администрации Дональда Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение безопасности, в ЕС, как вы знаете, есть несколько тенденций. Одна из них просто сделать ЕС таким военным самостоятельным блоком, — отметил он.

До этого Лавров заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не зря зовется фюрером. По словам чиновницы, «Украина умирает и бьется за европейские ценности». Получается, что европейские ценности в том числе включают полное поражение в правах русских и русскоязычных людей, объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее американские аналитики сообщили, что союзники Украины согласились, что Киев не вернет потерянные территории. По их словам, Вооруженные силы Украины терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Также страна не станет частью ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, а режим Зеленского уже находится на грани исчезновения, отмечается в материале.

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