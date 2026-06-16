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16 июня 2026 в 15:45

В Москве почтили память погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги

Фото: NEWS.ru
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В Москве на Хованском кладбище состоялась панихида по корреспонденту NEWS.ru Никите Цицаги, погибшему в зоне проведения СВО при атаке украинского БПЛА. 16 июня исполнилось ровно два года со дня его трагической гибели. По словам игумена Луки (Аксенова), проводившего панихиду, Цицаги сумел разглядеть в человеческом горе и несправедливости тлеющую любовь и донести свое видение до других.

Гражданский мирный человек, но неравнодушный. И вот он это все видел, но вдруг он увидел другое. Кроме большой несправедливости, человеческого горя, он увидел, что эти люди могут в совершенно страшных условиях жить в любви. И эти монахи, эти мирные граждане, просто какие-то, скажем, сирые и убогие, которые к ним туда прилепились. И эти кошки, эти собаки, которые там, вокруг монастыря. Вот он это увидел, он с этим соприкоснулся, ему захотелось об этом рассказать, — отметил он.

Никита Цицаги погиб на пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском Волновахского района ДНР, куда ехал снимать репортаж о жизни монахов в зоне спецоперации. Он работал в зоне боевых действий с 2022 года. Журналисту на момент гибели было всего 29 лет.

Корреспондент сделал репортажи о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, атаках ВСУ на Донецк, Белгород и Москву. По словам близких и друзей, он был добрым, жизнерадостным и отзывчивым человеком, пропускавшим через себя истории, над которыми работал.

Осенью 2026 года редакция NEWS.ru объявит о новом этапе премии «Взгляд сквозь сердце». Она проводится для тех, кому небезразлична человеческая жизнь, кто пишет, снимает, рассказывает о тяжелых судьбах людей. На конкурс принимаются материалы или проекты, посвященные людям, оказавшимся в тяжелых ситуациях из-за природных, техногенных, экологических, социально-экономических потрясений, военных конфликтов и прочих катаклизмов.

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