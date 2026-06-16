В МИД России высказались о диалоге Путина с Эрдоганом

В МИД России высказались о диалоге Путина с Эрдоганом Лавров: Путин и Эрдоган поддерживают регулярный диалог

Диалог между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом носит системный и регулярный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, помимо контактов глав государств активное взаимодействие ведется также по линии парламентов, сообщает РИА Новости.

Президенты наших стран регулярно общаются. Конечно же, другие направления нашего сотрудничества тоже имеют важное значение, включая межпарламентские связи, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву подтвердил готовность своей страны содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Анкара выразила обеспокоенность текущей геополитической обстановкой и видит в ней риски для региональной безопасности. Фидан отметил, что продолжающееся затягивание противостояния грозит непредсказуемыми последствиями для мирового сообщества.

До этого Турция и Россия начали обсуждение возможности продления соглашений о поставках природного газа после истечения срока действия текущих договоренностей в конце декабря 2026 года. Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским ПАО «Газпром», однако конкретные объемы и сроки поставок пока не определены.