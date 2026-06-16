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16 июня 2026 в 15:26

Расследование дела в адрес главреда Baza Трифонова завершилось

Глеб Трифонов Глеб Трифонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Предварительное следствие в отношении главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой завершено, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Алексей Михальчик. Заканчивается ознакомление с материалами дела.

Об окончании следствия объявили на прошлой неделе, а сейчас заканчивается ознакомление с материалами уголовного дела, — уточнил Михальчик.

Ранее Савеловский суд Москвы продлил на полгода срок домашнего ареста бывшему начальнику дежурной части УМВД Краснодара Александру Аблаеву. По данным журналистов, мужчина обвиняется в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий.

До этого Кассационный военный суд в Новосибирске отклонил жалобу на приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, оставив в силе пятилетний срок лишения свободы. Адвокат осужденного заявил о намерении обжаловать это решение в Верховном суде.

Также сообщалось, что Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего генерального директора ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима по делу о хищении 2,2 млрд рублей. Также ему предстоит выплатить крупный штраф.

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