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10 июля 2026 в 09:28

Проходящему по делу Baza экс-полицейскому предъявили еще одно обвинение

Проходящего по делу Baza экс-полицейского из Белгорода обвинили в крупной краже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Экс-правоохранителю, обвиняемому в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza, предъявили обвинение в воровстве, говорится в картотеке, опубликованной на сайте Октябрьского районного суда Белгорода. Речь идет о бывшем сотруднике уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду Александре Селиванове.

Селиванов А. А. обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и по двум эпизодам п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — отмечается в карточке дела.

Ранее главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева, обвиняемая в даче взяток, призналась, что передавала деньги сотруднику полиции. Как уточнил ее адвокат Нвер Гаспарян, следствие по уголовному делу завершено. В воскресенье, 12 июля, журналистка покинет СИЗО.

До этого стало известно, что бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько поместили в следственный изолятор «Матросская тишина» в Москве. Согласно сведениям источников, он пробудет под стражей вплоть до 2 сентября. Мужчине инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Общество
Белгород
Baza
взятки
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