Главред Telegram-канала «Сапа» призналась во взяточничестве

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева, обвиняемая в даче взяток, призналась, что передавала деньги сотруднику полиции, заявил в беседе с РИА Новости ее адвокат Нвер Гаспарян. По его словам, следствие по уголовному делу завершено.

Джикаева признала вину в том, что перечисляла с 2020 по 2025 год деньги в сумме примерно по 5–10 тыс. рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале, — отметил правозащитник.

По версии следствия, Джикаева, находясь в Москве, получала информацию о происшествиях на территории Дагестана и Северной Осетии, включающую персональные данные граждан. За это она отдала полицейскому более 250 тыс. рублей с июля 2020 по июнь 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения Джикаевой в виде заключения под стражей. Суд отказал в просьбе защиты заменить тюремное заключение на домашний арест. Журналистка была задержана сотрудниками правоохранительных органов в апреле этого года.