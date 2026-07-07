Главреда Telegram-канала «Сапа» оставили за решеткой

Московский городской суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражей главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой, обвиняемой в даче взятки в составе группы лиц сотруднику полиции за получение служебной информации, сообщил ТАСС один из участников процесса. Суд отказал в просьбе защиты заменить тюремное заключение на домашний арест.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Постановление суда первой инстанции осталось в силе, — сказал собеседник агентства.

Джикаева была задержана сотрудниками правоохранительных органов в апреле. По версии следствия, главред Telegram-канала «Сапа» по договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по городу Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке, содержащие персональные данные граждан.

Также сообщалось, что основателя издания Readovka Алексея Костылева оставили под арестом. Мосгорсуд подтвердил решение Тверского районного суда о заключении под стражу. Костылева обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России.