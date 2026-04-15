Мосгорсуд санкционировал арест основателя Readovka

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Его обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России.

Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — постановил суд.

Адвокаты указывали на ухудшение здоровья Костылева и наличие у него наград, а также предоставили положительные характеристики. Сам фигурант, участвовавший в заседании по видеосвязи, пожаловался на проблемы с мелкой моторикой руки.

Я не могу сесть за стол, правая рука у меня в мелкой моторике отказывается работать, я стараюсь не унывать как могу, но состояние здоровья упало, — рассказал он.

