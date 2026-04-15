Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 17:33

Мосгорсуд санкционировал арест основателя Readovka

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте основателя Readovka Костылева

Алексей Костылев
Подписывайтесь на нас в MAX

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Его обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России.

Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — постановил суд.

Адвокаты указывали на ухудшение здоровья Костылева и наличие у него наград, а также предоставили положительные характеристики. Сам фигурант, участвовавший в заседании по видеосвязи, пожаловался на проблемы с мелкой моторикой руки.

Я не могу сесть за стол, правая рука у меня в мелкой моторике отказывается работать, я стараюсь не унывать как могу, но состояние здоровья упало, — рассказал он.

Ранее стало известно, что бывший руководитель департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров заключен под стражу по решению суда. Его арестовали до 14 июня. Фидарова подозревают в растрате, совершенной организованной группой. Ему грозит до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей.

Общество
Москва
суды
аресты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.