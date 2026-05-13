Тепло, гроза и аллергены: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 13 мая

В столицу возвращается тепло, а вместе с ним и активность пылящих деревьев. Выясняем, каков уровень пыльцы сегодня и чего ждать поллинозникам.

В среду, 13 мая, в столицу придет весенняя гроза. Весь день будет тепло: до +22 градусов. И в то же время надо готовиться к дождям с молниями. Впрочем, для аллергиков это хорошие новости: осадки прибьют частички пыльцы.

Прогноз пыльцы на 13 мая 2026 года

Пыльца березы задержалась на «оранжевом» уровне: от 101 до 1000 частиц на кубометр. При этом благодаря дождям часть аллергенов может прибиться к земле. Концентрация пыльцы снизится, и менее чувствительные к березе поллинозники даже смогут прогуляться после ливня.

Впрочем, это не повод забывать о мерах предосторожности. Напомним базовые способы самопомощи в аллергосезон:

Принимайте антигистаминные согласно инструкции и советам врача. Задумайтесь о посещении аллерголога для назначения АСИТ-терапии. На улице носите солнцезащитные очки, головные уборы, медицинские маски, ноздревые фильтры. По возвращении домой с улицы примите душ и помойте голову (в волосах могут застрять частички пыльцы), рекомендуем также промыть нос соляным раствором. Дома и в офисе проводите регулярную влажную уборку. Не открывайте окна дома и в машине в пик жары. Приобретите очистители воздуха с НЕРА-фильтрами и установите в спальне. Пейте достаточно воды, чтобы очищать организм.

В случае острой аллергической реакции, например при развитии отека, вызывайте скорую помощь!

Ранее мы составили календарь цветения и пыления на 2026 год.