Иммунолог раскрыла, как холодная погода с осадками отразится на аллергиках Врач Логина: холода с осадками лишь отсрочат влияние пыльцы на аллергиков

Холодная погода с осадками, которая, в частности, наблюдается в Москве, лишь отсрочит негативное воздействие пыльцы на аллергиков, заявила «Вечерней Москве» иммунолог Надежда Логина. Врач предупредила, что в 2026 году людям, склонным к такой реакции, будет тяжело, ведь ожидается обильное цветение березы, злаков и сорных трав.

В дождливую погоду пыльца все равно оседает на почве. После высушивания ветер поднимает ее обратно в воздух. Это может немного снизить остронаправленный поллиноз в период цветения, но существенно [не поможет]. На данный момент прогноз для людей, которые страдают аллергией на пыльцу, негативный. В этом году ожидается очень обильное цветение аллергенных растений, — отметила Логина.

Она напомнила, что такая реакция организма проявляется в виде заложенности носа, обильных выделений из него, зуда глаз, першения в горле и кашля. Специалист призвала аллергиков внимательно отслеживать свое состояние, вовремя обращаться к врачам и проходить профилактическое лечение.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что в период цветения аллергикам необходимо гулять с собранными волосами. Она отметила, что на шерсти питомцев также оседает пыльца, и посоветовала мыть животных после прогулки.