Врач назвала способы ослабить симптомы аллергии

Врач Ярцева: в период аллергии лучше гулять с собранными волосами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В период цветения аллергикам необходимо гулять с собранными волосами, заявила Lenta.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она отметила, что на шерсти питомцев также оседает пыльца, и посоветовала мыть животных после прогулки.

Когда идет дождь, легче, потому что пыльца прибита. В жаркие маловетреные дни лучше никуда не выходить. Желательно не открывать окна, поставить бризеры или приточные вентиляции с фильтрами. Если вынуждены открыть окно, то прикройте его влажной марлей с мелкой сеткой, — рассказала Ярцева.

Врач подчеркнула, что пик опыления наступает около пяти часов утра, и призвала воздержаться от утренних прогулок и пробежек. По ее словам, также лучше избегать посещения парков и лесов.

Ранее аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала, что аллергическая реакция может прогрессировать. По ее словам, если не бороться с недугом, с каждым годом симптомы будут усиливаться и могут привести к осложнениям.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

