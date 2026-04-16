Врач назвала способы ослабить симптомы аллергии

В период цветения аллергикам необходимо гулять с собранными волосами, заявила Lenta.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она отметила, что на шерсти питомцев также оседает пыльца, и посоветовала мыть животных после прогулки.

Когда идет дождь, легче, потому что пыльца прибита. В жаркие маловетреные дни лучше никуда не выходить. Желательно не открывать окна, поставить бризеры или приточные вентиляции с фильтрами. Если вынуждены открыть окно, то прикройте его влажной марлей с мелкой сеткой, — рассказала Ярцева.

Врач подчеркнула, что пик опыления наступает около пяти часов утра, и призвала воздержаться от утренних прогулок и пробежек. По ее словам, также лучше избегать посещения парков и лесов.

Ранее аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала, что аллергическая реакция может прогрессировать. По ее словам, если не бороться с недугом, с каждым годом симптомы будут усиливаться и могут привести к осложнениям.