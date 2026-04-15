Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 18:30

Врач перечислила опасные последствия аллергии

Врач Чернышова: симптомы аллергии могут усиливаться с каждым годом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аллергическая реакция может прогрессировать, рассказала в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог, педиатр Екатерина Чернышова. По ее словам, если не бороться с недугом, с каждым годом симптомы будут усиливаться и могут привести к осложнениям. Кроме того, уточнила врач, на этом фоне у человека могут развиваться новые аллергические заболевания.

Аллергические реакции могут усилиться. Могут появляться новые симптомы. Например, весенняя аллергия может стартовать с ринита, потом может присоединиться поражение глаз, ну и в дальнейшем — бронхиальная астма. Прогрессирование заболевания может выражаться в расширении спектра аллергенов, — отметила Чернышова.

Она подчеркнула, что одним из самых серьезных симптомов аллергии является отек. Он, по ее словам, может возникать на фоне пищевой или лекарственной аллергии. Кроме того, в такой форме может проявляться аллергическая крапивница, отметила Чернышова.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог-аллерголог Надежда Логина посоветовала россиянам переждать период цветения березы в северных регионах страны. По ее словам, этот вид деревьев растет практически везде, но в холодных широтах их намного меньше, а цвести они начинают позже.

Общество
советы врачей
аллергии
осложнения
Анна Акимова
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.