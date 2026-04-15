Иммунолог ответила, куда можно уехать от цветения березы

От цветения березы аллергики могут уехать в северные регионы России, рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. Она отметила, что такой вид деревьев растет практически по всей стране.

Береза произрастает практически во всех регионах нашей страны. У ее пыльцы своеобразное строение молекулы. Она не гладкая, как у некоторых опыляемых ветром растений, а больше похожа на микроскопический репейник. Поэтому она прилипает к коже, к одежде и легко распространяется по всей территории нашей страны, — рассказала Логина.

Она подчеркнула, что в северных регионах березы также растут, однако их концентрация меньше, а цветение начинается позднее. По словам иммунолога, в апреле-мае для переезда можно рассмотреть Астраханскую область и Республику Калмыкию.

