Никакой овсянки в сезон злаков: пыльца в Москве сегодня, 9–11 июня

Июнь набирает силу, а вместе с ним — и цветущие злаки. Рассказываем о концентрации пыльцы в Москве сейчас и заодно выясняем, чем опасна злаковая пыльца и другие аллергены начала лета.

Пыльца сегодня: прогноз на 9–11 июня

Главные аллергены начала июня в Москве — это злаки. В это широкое понятие входят как злаковые культуры вроде ржи, овса, ячменя и других, так и луговые травы наподобие тимофеевки луговой, лисохвоста и не только.

В рассматриваемом промежутке времени их концентрация не слишком велика. Уровень пыльцы в воздухе едва выходит за отметку в 10 частиц на кубометр. Впрочем, и этого хватает, чтобы ухудшить самочувствие аллергиков, не говоря уже о вероятности перекрестной аллергии. Но об этом мы еще скажем позднее.

Еще один триггер для аллергической реакции — это кладоспориум, или так называемая черная плесень. Плесневой грибок встречается как в помещениях, так и на свежем воздухе (например в почве). Он провоцирует зуд слизистых глаз, насморк, кашель и другие распространенные симптомы поллиноза вплоть до приступов астмы. Сейчас его концентрация составляет свыше 100 частиц на кубометр.

Наконец, ухудшает ситуацию тополиный пух. Аллергию сам по себе он не провоцирует. Но он переносит пыльцу, грязь и грибки. А значит, важно проводить регулярную влажную уборку. Можно также обзавестись очистителями воздуха с НЕРА-фильтрами и антипыльцевыми сетками на окнах.

Уровень пыльцы в воздухе в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем опасность аллергии на злаки

Главная отличительная черта луговых и полевых злаков-аллергенов заключается в способе их опыления: все они опыляются ветром, то есть относятся к анемофильным культурам. Эволюция сделала их пыльцу идеально приспособленной для воздушного переноса, и именно эта особенность превращает ее в крайне мощный и опасный раздражитель для человека.

Пыльцевые зерна злаков невероятно легкие и подвижные благодаря своим микроскопическим габаритам (их диаметр составляет 20–40 микрон, что позволяет им беспрепятственно проникать вглубь дыхательных путей), а также гладкой и сухой фактуре. В отличие от тяжелой и липкой пыльцы цветов, опыляемых насекомыми, злаковая пыльца словно «парит» в воздухе. Кроме того, растения выбрасывают ее в астрономических объемах: например только одна метелка злака способна дать жизнь миллионам таких зерен.

Говоря о том, как оперативно и на какие дистанции перемещается эта пыльца, можно сказать, что ее скорость и зона покрытия поражают воображение. Воздушные потоки заносят ее выше километра от земли и переносят на 60 километров (и даже дальше) от первоначального источника. Именно из-за этой экстремальной летучести в сезон цветения злаковых трав (как правило, это июнь и июль) укрыться от них невозможно ни в мегаполисе, ни на лоне природы.

Итак, совокупность малого веса, крошечного размера и колоссальной дальности распространения делает пыльцу злаков одним из самых непредсказуемых и опасных аэроаллергенов. Именно по этой причине при диагностированной аллергии на злаки так трудно создать изолированную среду, и именно этим объясняется тот факт, что приступы часто застают человека врасплох даже, на первый взгляд, в идеально чистом от злаковых культур парке.

В чем опасность аллергии на злаки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перекрестная аллергия: что нельзя есть при аллергии на злаки

Теперь вернемся к уже упомянутой перекрестной аллергии. Если у человека диагностирована повышенная чувствительность к пыльце ветроопыляемых злаков (тимофеевки, ежи, овсяницы или ржи), его иммунная система может по ошибке атаковать схожие белковые молекулы, содержащиеся в некоторых продуктах. Это явление и называется перекрестной аллергией. Организм буквально «путает» пыльцевой аллерген с пищевым, поскольку их аминокислотные последовательности обоих имеют высокое сходство. В результате употребление определенной еды в сезон цветения (или даже круглогодично) способно спровоцировать ту же реакцию, что и аллерген — от зуда в горле до крапивницы или отека. Поэтому поллинозникам необходимо внести корректуру в рацион питания.

В первую очередь под строгий запрет попадают сами злаки в чистом виде:

пшеница;

ячмень;

овес;

рожь;

их производные.

Это означает, что человеку с сенной лихорадкой на луговые травы нельзя есть любую выпечку из пшеничной муки, макароны, манную и овсяную каши, а также хлебобулочные изделия из ржаной муки. Даже такое простое блюдо, как блины или оладьи, может вызвать неожиданно острую реакцию, поскольку термическая обработка не всегда полностью разрушает аллергенные белки, схожие с пыльцевыми антигенами злаков.

Помимо очевидных круп, перекрестную угрозу представляют продукты, куда злаки входят в виде скрытых ингредиентов:

крабовые палочки (содержат пшеничный крахмал);

колбасные изделия;

соусы;

растворимый кофе;

пиво и виски (изготовлены из ячменя и пшеницы).

Что нельзя есть при аллергии на злаки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, из-за родства ботанических семейств реакция возможна на некоторые сорта меда с примесью злаковой пыльцы, а также на щавель и ревень — они содержат белки, схожие с аллергенами мятликовых. На практике это означает, что при аллергии на злаки диета должна быть строже, чем простой отказ от хлеба.

О способах самопомощи в разгар аллергосезона читайте в нашем календаре цветения на 2026 год.