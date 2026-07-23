«Четкие принципы»: в ООН проигнорировали заявление Драпатого о Донбассе

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос журналистов о заявлении нового главкома ВСУ Михаила Драпатого про жителей Донбасса, передает РИА Новости. При этом он подчеркнул, что генсекретарь ООН придерживается «четких принципов».

Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные. Независимо от этого, у генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе [ООН], которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства — члена этой организации, — сообщил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что в одном из интервью Драпатый назвал жителей Донбасса «не желающим работать контингентом», который необходимо перевоспитывать. Он заявлял, что местное население якобы хочет «жить на всем готовом» и ему безразлично, в какой стране находиться.

Драпатый официально вступил в должность командующего ВСУ 22 июля, сменив на этом посту Александра Сырского. В России в отношении нового руководителя украинской армии уже возбуждено несколько уголовных дел, включая дело о терроризме.