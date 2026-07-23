Спасатели 18 часов эвакуировали отравившегося мужчину с озера Спасатели эвакуировали туриста с отравлением с горного озера в Сочи

Спасатели эвакуировали 23-летнего жителя Сочи с горного озера Кардывач, расположенного на высоте 1838 метров, после того как у молодого человека появились симптомы сильного отравления, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России на платформе МАКС. Операция по спасению длилась 18 часов, пострадавшего вывезли верхом на лошади.

Сигнал о происшествии поступил через службу 112: отец молодого человека сообщил, что его сын не может самостоятельно передвигаться из-за признаков серьезной интоксикации. К месту ЧП на автомобилях повышенной проходимости выдвинулись сотрудники Южного регионального ПСО МЧС, краевой службы «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического спасательного центра. Доехав до Энгельмановых полян, спасатели продолжили путь пешком.

На месте медик оказала пострадавшему доврачебную помощь и поставила капельницу. После этого молодого человека транспортировали верхом на лошади до стоянки автомобилей, откуда доставили в приемное отделение городской больницы. Как выяснилось, туристическая группа, в составе которой находился спасенный, свой маршрут в МЧС не регистрировала.

Ранее врач-терапевт Иван Еременко предупредил, что отравление грибами проявляется сильной рвотой и диареей, на фоне которых может развиться острая печеночная и почечная недостаточность, угрожающая жизни. По его словам, при первых признаках недомогания необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а до приезда врачей пить воду небольшими порциями.