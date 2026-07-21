Буйство полыни: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 21–23 июля

На каждый день

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 21–23 июля

Буйство полыни: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 21–23 июля

Лето перевалило за вторую половину, а аллергосезон движется своим чередом. Рассказываем, что пылит в конце июля, как помочь себе в разгар сезона пыльцы и не только.

Пыльца сегодня: прогноз на 21–23 июля

Основным аллергеном второй половины июля является цветущая полынь. Сейчас ее концентрация средняя. Уровень пыльцы в воздухе составляет от 11 до 100 единиц на кубометр.

Помимо этого, в атмосфере зафиксирован целый букет слабопылящих аллергенов. На уровне до 10 единиц на кубометр находятся:

При этом не стоит забывать про аллергенные плесневые грибы. В воздухе достаточно высокая концентрация споров кладоспориума — черной плесени, встречающейся и под открытым небом, и в помещениях. Так что далее стоит подробно поговорить о том, что делать при аллергии на цветение.

Как пережить сезон пыльцы: что делать при аллергии на цветение

Когда природа вступает в пору буйного цветения, наши привычные ритуалы требуют кардинального пересмотра. Специалисты-аллергологи именуют этот подход «режимом гигиенической обороны» — системой мер, позволяющей кратно сократить встречи с аллергеном-триггером. Предлагаем проверенные наукой рекомендации, которые действительно облегчают состояние.

Что делать при аллергии на цветение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Личная гигиена как щит. Пыльца представляет собой цепкий микроскопический порошок, который мгновенно оседает на волосяном покрове, коже и ресницах. Вот почему мыть голову и тело необходимо сразу после каждого визита на улицу, а вечернее очищение перед сном обязательно: данные исследований свидетельствуют, что удаление аллергенов с кожи на ночь снижает интенсивность ночных проявлений поллиноза на 60 процентов. Выходя из дома, защищайте глаза солнцезащитными очками — их широкие оправы служат механической преградой для пыльцы, перенаправляя потоки воздуха. Для носа предусмотрено два решения: ватные турунды с вазелином (они действуют как ловушка для частиц) либо аптечные назальные фильтры, чья действенность подтверждена клиническими испытаниями. Одежда и стирка по правилам. Уличный гардероб — главный курьер пыльцы в жилое пространство. Снимайте вещи сразу у входа и стирайте отдельно от домашних, предпочтительно при температуре от 60 градусов — это разрушает белковые структуры аллергенов. Сушить белье на открытом балконе в разгар сезона значит награждать ткань свежей дозой пыльцы, поэтому оптимальный выбор — только сушка внутри помещения. Выбирайте время прогулок, сверяясь с графиком летучести пыльцы: самый высокий уровень отмечается в сухие ветреные часы с 8 до 11 утра и на закате; наиболее безопасными промежутками считаются период сразу после дождя и раннее утро до пяти часов, когда воздух еще насыщен утренней росой. Организация воздушной среды в помещении. Держать окна закрытыми круглые сутки — непреложное правило. Вместо проветривания используйте очиститель воздуха с НЕРА-фильтром. Если такой техники нет, на открытую створку помещают влажную многослойную марлю — она работает как инерционный барьер. И, как ни жаль эстетики, уберите из дома живые букеты и сухостои: они продолжают источать пыльцу и плесневые споры, превращаясь во внутренних провокаторов дискомфорта. Медикаментозная тактика. Антигистамины принимают не при ухудшении состояния, а строго по расписанию — в одни и те же часы ежесуточно. Это обеспечивает устойчивую терапевтическую концентрацию препарата в крови. Самостоятельное смешивание средств чревато: некоторые сочетания пересушивают слизистые, ослабляя их защиту и усиливая проникновение аллергенов. Если нос заложен, не пытайтесь сморкаться с усилием — это провоцирует отек из-за расширения сосудов. Лучше сделайте несколько наклонов головы вперед, чтобы изменить давление в пазухах, и мягко помассируйте крылья носа круговыми движениями для активизации лимфооттока.

Как пережить сезон пыльцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы поллиноза: 10 отличий от простуды

Сезонный аллергический риноконъюнктивит, известный как поллиноз, искусно маскируется под ОРВИ, однако у него есть свой уникальный «почерк». Обратите внимание на специфические проявления аллергии на пыльцу, перечисленные ниже.

Ощущение заложенности в ушах без болезненности — при глотании слышны щелчки, высокие тоны воспринимаются приглушенно. Причина — отек евстахиевой трубы, связывающей ухо с носоглоткой.

Нестерпимый зуд неба и языка — возникает навязчивое желание почесать небо языком, при этом сам язык кажется рыхлым, припухшим, будто ватным (классическая гистаминовая реакция слизистой рта).

Аромат тела становится приторно-сладковатым — под действием мощного выброса гистамина апокринные железы меняют характер секреции, и пот обретает необычный химический оттенок, что отмечено в дерматологических наблюдениях.

Сыпь выбирает скрытые участки — мелкая крапивница локализуется исключительно на внутренних сгибах локтей и под коленями, причем проявляется лишь после солнечного воздействия (явление фотосенсибилизации на фоне аллергии).

Ощущение песка в глазах — чувство инородного тела без выраженного покраснения, а по утрам веки покрыты прозрачной слизью (в отличие от желто-гнойной при бактериальной инфекции).

Во рту — травянистое послевкусие — даже натощак не отпускает чувство, будто вы только что жевали горькую полынь или скошенную траву; это частицы фитоаллергенов воздействуют на вкусовые рецепторы.

Утренние чихательные приступы — по 5–7 раз подряд строго с 5 до 7 утра, когда до восхода у земли держится плотный слой пыльцевого аэрозоля.

Сухой кашель — возникает именно в момент глубокого грудного вдоха, а не на выдохе; эта деталь помогает врачам дифференцировать аллергию от бронхита.

Отек века без покраснения — верхнее веко припухшее, слегка нависает, но остается бледным и прохладным на ощупь (локальная форма аллергического отека, близкая к отеку Квинке).

Головокружение при наклонах — резкая смена позы вызывает легкую дурноту из-за колебаний давления в воспаленных, отечных пазухах.

Что необходимо знать о противоаллергических препаратах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что необходимо знать о противоаллергических препаратах

Схему терапии всегда разрабатывает аллерголог персонально. В арсенале — пероральные антигистамины второго поколения, местные назальные спреи (кромоны) и гормональные кортикостероидные капли. Последние действуют по принципу накопления: клинический эффект проявляется не сразу, а через несколько часов или даже 24–48 часов, поэтому их назначают курсом до ожидаемого обострения, а не в пик симптомов. Регулярное орошение носовых ходов изотоническим солевым раствором (морская вода) — это доказанный механический метод: он удаляет до 80% аллергенных частиц со слизистой, предотвращая запуск воспалительного каскада.

Если стандартный протокол перестает справляться, а качество жизни стремительно ухудшается, визит к специалисту становится настоятельной необходимостью.

Аллерголог может предложить аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) — однако ее проводят вне сезона цветения, в период «биологического затишья». Это долгосрочный метод (рассчитанный на годы), который уникален тем, что воздействует не на проявления, а на саму суть гиперреакции: организм постепенно «привыкает» к аллергену, вырабатывая блокирующие антитела класса IgG. Это единственный подход, позволяющий изменить течение болезни, а не просто временно подавлять ее симптомы.

Подробнее о причинах и симптомах аллергии, а также о том, как облегчить это состояние, читайте в нашем материале.