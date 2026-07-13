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13 июля 2026 в 11:44

Раскрыто, дефицит каких витаминов наблюдается у 80% россиян

Аллерголог Бережанский: у 80% россиян есть дефицит витамина D и йода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У 80% населения России есть дефициты витаминов, среди которых и нехватка витамина D, и железа, и йода, заявил в интервью ИС «Вести» аллерголог-иммунолог, пульмонолог и профессор Сеченовского университета Павел Бережанский. Он отметил, что важно правильно подбирать биологические добавки и продукты для поддержки здоровья.

К сожалению, у нас 80% населения живут в дефицитных состояниях по тем или иным витаминам. Витамины D, железодефицитное состояние — это процентов 30-40 населения. Йододефицитное состояние. С этим действительно надо заниматься и работать, это профилактика — основа здоровья, — отметил профессор.

Ранее врач-терапевт назвала пять признаков дефицита витамина B9. Среди симптомов: головокружение, слабость, хроническая усталость, одышка даже при маленькой нагрузке и бледность кожных покровов. Такие состояние не проходят даже после отдыха.

До этого врач-эндокринолог назвал неочевидные причины систематических скачков давления и учащенного пульса. Всему виной нехватка витамина D, из-за чего нарушается липидный обмен.

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