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08 июля 2026 в 09:05

Названа неочевидная причина учащенного пульса и скачков давления

Эндокринолог Кузнецова: скачки давления могут говорить о дефиците витамина D

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Систематические скачки давления и учащенный пульс могут указывать на недостаток витамина D в организме, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова. Она объяснила это состояние нарушением липидного обмена.

Исследования подтверждают, что дефицит витамина D ассоциирован с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию. Недавние наблюдения показали, что жалобы на сердцебиение значительно чаще встречаются у пациентов с низким уровнем витамина D. Это связано как с влиянием на сосудистый тонус, так и с нарушением липидного обмена, — поделилась Кузнецова.

Ранее врач-эндокринолог Красногорской больницы Мария Левченко заявила, что дефицит цинка и йода может вызывать усталость и выпадение волос. По ее словам, такие симптомы часто указывают на проблемы с щитовидной железой и обменными процессами в организме.

Эндокринолог-диетолог Татьяна Денисова ранее предупредила, что недосып способствует набору веса. По ее словам, качество сна существенно влияет на обмен веществ.

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