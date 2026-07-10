Врач назвала банальные признаки дефицита витамина B9

Слабость и хроническая усталость могут указывать на дефицит витамина B9, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Лихошерстова. По ее словам, эти симптомы возникают из-за развития мегалобластной анемии, когда ткани организма испытывают кислородное голодание.

Какие симптомы указывают на дефицит витамина B9? Первое — это хроническая усталость, слабость и бледность. Это самые частые и ранние симптомы дефицита фолатов. Усталость возникает из-за развития мегалобластной анемии: без достаточного количества фолиевой кислоты костный мозг не может производить полноценные красные кровяные клетки, и ткани испытывают кислородное голодание. Помимо усталости, появляются бледность кожи и слизистых, слабость, головокружение и одышка даже при небольшой нагрузке. Эти симптомы не проходят после отдыха, поскольку проблема не в недосыпе, а в нехватке кислорода на клеточном уровне, — пояснила Лихошерстова.

Она отметила, что, помимо общего недомогания, одним из самых специфичных признаков нехватки фолиевой кислоты является воспаление языка. По словам специалиста, орган становится гладким и приобретает ярко-красный «лакированный» оттенок.

На дефицит витамина B9 указывают воспаление языка и изменения в полости рта. Этот орган становится гладким, «лакированным», ярко-красным и болезненным. Пациенты часто жалуются на жжение и боль, особенно при приеме острой или горячей пищи. Также нарушается пищеварение, которое сопровождается диареей, тошнотой, снижением аппетита. Желудочно-кишечные расстройства часто сопровождают дефицит фолатов. Это связано с тем, что эпителий кишечника быстро обновляется и страдает от нехватки витамина B9, — заключила Лихошерстова.

Ранее врач Дмитрий Черняев рассказал, что человеческий организм может испытывать дефицит витамина D даже летом. По его словам, с такой проблемой сталкиваются миллионы людей по всей планете, в том числе в жарких странах.