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14 июля 2026 в 10:57

Врач дал совет, что делать при укусе осы

Врач Миронов: после укуса осы следует приложить лед

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В случае укуса осы к поврежденному месту следует приложить лед, посоветовал врач-терапевт Антон Миронов. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что обычно жало не остается, но, если такое произошло, его нужно аккуратно удалить. Место укуса также следует промыть водой.

Если насекомое залетело, главное — не махать руками и не паниковать: резкие движения провоцируют атаку. Замрите или медленно отойдите, откройте окно, дайте ему улететь. Если укус произошел, в отличие от пчелы, жало обычно не остается, но при наличии его аккуратно удаляют. Место промойте водой с мылом, приложите холод — это уменьшает отек и боль. Можно принять антигистаминное средство. Пейте больше жидкости, — поделился терапевт.

Миронов добавил, что для большинства укус осы не представляет реальной опасности. Но у аллергиков даже один укус способен вызвать анафилаксию, при которой образовывается отек, падает давления и возникает спазм дыхательных путей. В таком состоянии счет идет на минуты, предупредил специалист.

Ранее терапевт Дарья Богомолова предупредила, что укус слепня может привести к развитию туляремии — серьезной инфекции, поражающей кожу, слизистые и легкие. Она отметила, что эти насекомые наиболее активны в жаркие дни у водоемов.

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