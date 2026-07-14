Врач дал совет, что делать при укусе осы

В случае укуса осы к поврежденному месту следует приложить лед, посоветовал врач-терапевт Антон Миронов. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что обычно жало не остается, но, если такое произошло, его нужно аккуратно удалить. Место укуса также следует промыть водой.

Если насекомое залетело, главное — не махать руками и не паниковать: резкие движения провоцируют атаку. Замрите или медленно отойдите, откройте окно, дайте ему улететь. Если укус произошел, в отличие от пчелы, жало обычно не остается, но при наличии его аккуратно удаляют. Место промойте водой с мылом, приложите холод — это уменьшает отек и боль. Можно принять антигистаминное средство. Пейте больше жидкости, — поделился терапевт.

Миронов добавил, что для большинства укус осы не представляет реальной опасности. Но у аллергиков даже один укус способен вызвать анафилаксию, при которой образовывается отек, падает давления и возникает спазм дыхательных путей. В таком состоянии счет идет на минуты, предупредил специалист.

Ранее терапевт Дарья Богомолова предупредила, что укус слепня может привести к развитию туляремии — серьезной инфекции, поражающей кожу, слизистые и легкие. Она отметила, что эти насекомые наиболее активны в жаркие дни у водоемов.