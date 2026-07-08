Косметолог рассказала, как усилить эффект от патчей

Разогретые патчи раскрывают поры и усиливают действие активов, заявила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. По ее словам, для достижения максимального результата важно соблюдать правильный температурный режим. Она добавила, что теплые локальные экспресс-маски не рекомендуется держать на коже лица более 15 минут.

Если патчи подогреть чуть выше температуры тела на два или три градуса, то сосуды и поры кожи расширятся, гидрогели лучше проникнут через дерму, мимические мышцы расслабятся и расширят поры. Это улучшает проникновение активных компонентов сыворотки в кожу. Важно: если есть отечность под глазами, выраженные малярные мешки, то можно применять охлажденные патчи не более пяти минут, а дальше делать контрастные компрессы, улучшая лимфоотток. Более предпочтительными для глаз являются теплые патчи. Они снимают спазм аккомодации и мимических мышц. Время экспозиции — 15 минут. Горячие и слишком охлажденные патчи применять не рекомендуется, — пояснила Мухина.

Ранее доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Ольга Демина заявила, что тоники с экстрактом зеленого чая могут быть эффективны в борьбе с акне. По ее словам, для лечения проблемной кожи подойдет салициловая кислота.