Врач рассказала, какие тоники подойдут для ухода за проблемной кожей Врач Демина: тоники с экстрактом зеленого чая подойдут для борьбы с акне

Тоники с экстрактом зеленого чая могут быть эффективны в борьбе с акне, заявила NEWS.ru доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Ольга Демина. По ее словам, для лечения проблемной кожи подойдет салициловая кислота.

Для эффективного ухода за проблемной кожей, склонной к акне, очищение кожи должно быть ежедневным и проводиться дважды в день — утром и вечером. Умывайтесь теплой, но не горячей водой, чтобы избежать дополнительного раздражения кожи. Тонизирование — не обязательный, но полезный этап. Избегайте спиртовых лосьонов, которые могут сильно сушить кожу и стимулировать выработку себума. Вместо этого выбирайте бесспиртовые тоники с успокаивающими и противовоспалительными компонентами, такими как экстракт центеллы азиатской, зеленого чая или ниацинамид, — посоветовала Демина.

Она порекомендовала выбирать гели или пенки с pH около 5,5 или нейтральным уровнем. По словам специалиста, важно обратить внимание на наличие компонентов, борющихся с акне, таких как салициловая кислота (BHA), мягкие ПАВ и отсутствие агрессивных сульфатов, например Sodium Lauryl Sulfate.

Активный уход и лечение — это самый важный этап, на котором применяются средства с лечебными компонентами. Наносите их на чистую и сухую кожу один или два раза в день. Используйте салициловую кислоту (BHA), азелаиновую кислоту, бензоилпероксид, ретиноиды (например, адапален) или ниацинамид. Увлажнение также необходимо. Выбирайте некомедогенные средства с легкой текстурой, такие как флюиды, гели, эмульсии или кремы-гели. В составе увлажняющих средств ищите гиалуроновую кислоту, алоэ вера, ниацинамид или экстракт зеленого чая, — добавила Демина.

Она также подчеркнула важность защиты от солнечных лучей, особенно при использовании продуктов с активными ингредиентами. По словам врача, рекомендуется ежедневно наносить солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.

Ранее косметолог Марият Мухина предупредила, что холодные патчи, которые многие держат в холодильнике для усиления тонизирующего эффекта, могут вызвать опасный спазм сосудов вокруг глаз. По ее словам, это возникает из-за механизма вазоконстрикции, который затрагивает капилляры, питающие глазное яблоко и зрительный нерв.