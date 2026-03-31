31 марта 2026 в 13:52

Врач ответила, может ли у взрослых проявиться аллергия

Аллергия может впервые проявиться во взрослом возрасте, рассказала RT заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Усачева. Она объяснила, что с возрастом иммунная система может начать работать иначе.

Аллергия действительно чаще впервые проявляется в детском возрасте, поскольку именно тогда иммунная система активно знакомится с окружающей средой. Однако это не означает, что во взрослом возрасте она не может возникнуть. Такие ситуации встречаются достаточно часто и имеют вполне объяснимые причины. Иммунная система человека не статична, она меняется на протяжении всей жизни, — рассказала Усачева.

Врач отметила, что причинами возникновения аллергии могут стать окружающая среда, долгий контакт с аллергеном или переезд в другой регион. Она предупредила, что не все симптомы, схожие с аллергией, действительно сигнализируют об этом состоянии, и порекомендовала обратиться за медицинской помощью в случае ухудшения состояния.

Ранее Усачева рассказала, что при поллинозе возможна перекрестная реакция на морковь, яблоки и груши. Она объяснила, что такая реакция происходит из-за схожести структур.

