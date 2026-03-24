Врач рассказал, почему у взрослых может проявиться аллергия Врач Бережанский: стресс может спровоцировать возникновение аллергии

Стресс может стать причиной аллергии во взрослом возрасте, рассказал ОТР врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета и председатель управляющего совета Медицинского колледжа №5 Павел Бережанский. Он отметил, что также важен регион проживания и наследственность.

Если мы возьмем, например, южные наши районы, там цветет амброзия круглый год практически. Дальше есть фактор риска, например, стресс. Стрессы влияют на вегетативную нервную систему, и наш организм неадекватно, неправильно реагирует на аллергены, — рассказал Бережанский.

Врач подчеркнул, что другими причинами развития аллергии может стать недостаток витаминов или лечение антибиотиками. Он подчеркнул, что чаще всего у взрослых возникает аллергия на пыльцу растений.

Ранее отоларинголог Константин Добрецов рассказал, что при аллергическом приступе рекомендуется сразу принять антигистаминный препарат второго поколения. Если улучшений нет, нужно вызвать скорую.