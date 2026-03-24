Врач рассказал, почему у взрослых может проявиться аллергия

Врач Бережанский: стресс может спровоцировать возникновение аллергии

Стресс может стать причиной аллергии во взрослом возрасте, рассказал ОТР врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета и председатель управляющего совета Медицинского колледжа №5 Павел Бережанский. Он отметил, что также важен регион проживания и наследственность.

Если мы возьмем, например, южные наши районы, там цветет амброзия круглый год практически. Дальше есть фактор риска, например, стресс. Стрессы влияют на вегетативную нервную систему, и наш организм неадекватно, неправильно реагирует на аллергены, — рассказал Бережанский.

Врач подчеркнул, что другими причинами развития аллергии может стать недостаток витаминов или лечение антибиотиками. Он подчеркнул, что чаще всего у взрослых возникает аллергия на пыльцу растений.

Ранее отоларинголог Константин Добрецов рассказал, что при аллергическом приступе рекомендуется сразу принять антигистаминный препарат второго поколения. Если улучшений нет, нужно вызвать скорую.

аллергии
пыльца
взрослые
причины
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

